Дубцова сделала важное объявление о будущем сына: «Наконец-то решился»

Артистка подержала отпрыска в важном шаге. Ирина Дубцова с сыном Артемом Социальные сетиПевица Ирина Дубцова рассказала, что ее единственный сын — 19-летний Артём Черницын — отважился на кардинальные перемены в жизни.
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