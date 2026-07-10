Мерц протащил реформу: Бундестаг одобрил сокращение расходов на медицину

Правительство уже одобрило новый пакет мер БЕРЛИН, 10 июля, ФедералПресс. Бундестаг принял пакет мер по сокращению расходов на здравоохранение – законопроект поддержали 319 депутатов, 286 выступили против, четверо воздержались.
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