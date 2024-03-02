Президент Зеленский: ВСУ не сумеют удержать Харьков, если отбросить русских не удастся

Лидер Украины Владимир Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и сообщил о том, что если российскую армию не оттеснить, то Харьков может быть оставлен.
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