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Рваную рану лица получила пассажирка в ДТП с водителем-школьником на Ставрополье

Рваную рану лица получила пассажирка в ДТП с водителем-школьником на Ставрополье

Несовершеннолетний житель станицы взял машину у своего приятеля, чтобы покататься с подругой. В силу 16-летнего возраста стажа и водительского опыта он не имел, почему и не справился с управлением, когда на трассе ВАЗ вынесло на встречную полосу.

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