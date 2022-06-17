Рваную рану лица получила пассажирка в ДТП с водителем-школьником на Ставрополье

Несовершеннолетний житель станицы взял машину у своего приятеля, чтобы покататься с подругой. В силу 16-летнего возраста стажа и водительского опыта он не имел, почему и не справился с управлением, когда на трассе ВАЗ вынесло на встречную полосу.