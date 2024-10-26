Заочно арестованный наемник из США оскорблял россиян в соцсетях

Заочно арестованный российским судом наемник из США Дэниэл Бернард Ребар, который участвовал в атаке в Курской области, оскорблял россиян и превозносил украинцев на своей странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).