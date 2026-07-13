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РИА Новый день

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В Москве сохранится неустойчивая дождливая погода

В Москве сохранится неустойчивая дождливая погода

На предстоящей неделе погода в Московском регионе останется неустойчивой. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в начале и середине недели пройдут кратковременные дожди, а повышение температуры воздуха в первой половине недели сменится ее понижением, после чего снова потеплеет.

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