Басте нашли замену: певица Zivert станет новым наставником шоу "Голос"

В предстоящем сезоне популярного ТВ-шоу "Голос" (12+) грядут перемены: изменится состав жюри.Отечественная популярная певица Юлия Зиверт (Zivert) заменит рэпера Басту в качестве наставника на шоу "Голос".
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