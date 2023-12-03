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Басте нашли замену: певица Zivert станет новым наставником шоу "Голос"

Басте нашли замену: певица Zivert станет новым наставником шоу "Голос"

В предстоящем сезоне популярного ТВ-шоу "Голос" (12+) грядут перемены: изменится состав жюри.Отечественная популярная певица Юлия Зиверт (Zivert) заменит рэпера Басту в качестве наставника на шоу "Голос".

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