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США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракта в Кабуле

США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракта в Кабуле

Военные США нанесли удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. С помощью беспилотника уничтожен боевик террористической группировки ИГ (запрещена в России), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.

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