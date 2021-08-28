США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракта в Кабуле

Военные США нанесли удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. С помощью беспилотника уничтожен боевик террористической группировки ИГ (запрещена в России), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.
Военные США нанесли удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. С помощью беспилотника уничтожен боевик террористической группировки ИГ (запрещена в России), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США.
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