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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вяльбе о завале на Спартакиаде учащихся: «Ничего страшного. Дело в том, что уровень этих спортсменок очень низкий – они не готовы к такой трассе»

Спартакиада учащихся проходит в селе Эсто-Садок Краснодарского края. В масс-старте девушек на 10 км произошел массовый завал, в результате которого некоторые спортсменки получили травмы.

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