Чего не любят крыжовник и черная смородина

Оглавление Посадка в тени или на ярком солнце Воздействие слишком высоких и слишком низких температур Загущенная посадка Показать ещё Для достижения богатого урожая ягодных кустарников необходимо не только своевременно удобрять и поливать их, но также учитывать предпочтения этих растений.