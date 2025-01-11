Чего не любят крыжовник и черная смородина

Оглавление Посадка в тени или на ярком солнце Воздействие слишком высоких и слишком низких температур Загущенная посадка Показать ещё Для достижения богатого урожая ягодных кустарников необходимо не только своевременно удобрять и поливать их, но также учитывать предпочтения этих растений.
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