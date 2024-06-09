Артснаряд времен ВОВ обнаружили на улице Космонавта Комарова в Калуге

В Калуге на улице Космонавта Комарова, 3 обнаружили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. Опасная находка относится к периоду Великой Отечественной войныВ Калуге на улице Космонавта Комарова, 3 обнаружили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.
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