«Вилка» для украинского военно-политического руководства: продолжать стачивать ресурсы в Курской области или выводить войска Продолжаются боевые действия противника в Курской области.
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«Вилка» для украинского военно-политического руководства: продолжать стачивать ресурсы в Курской области или выводить войска Продолжаются боевые действия противника в Курской области.
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