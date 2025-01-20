Российский младший сержант обеспечил уничтожение Bradley и боевиков ВСУ

Министерство обороны России На важном тактическом направлении в зоне проведения спецоперации младший сержант Абубакар Арсункаев обнаружил позиции боевиков и техники ВСУ и помог артиллеристам их уничтожить.
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