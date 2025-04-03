Прогнозы астролога на апрель 2025 года: политические потрясения и глобальные изменения Ирина ВальковаПрогнозы астрологов часто воспринимаются с долей скепсиса, однако многие из них с удивительной точностью совпадают с реальными событиями.
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