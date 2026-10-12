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Регионы России

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Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3,5 млн тонн в месяц к 2026 году

Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3,5 млн тонн в месяц к 2026 году

По его словам, дополнительные поставки из России уже оказывают влияние на мировой рынок, позволяя увеличить объемы экспорта и частично сбалансировать спрос и предложение.

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