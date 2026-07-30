Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в список экстремистов и террористов

Включение в реестр влечет за собой ряд правовых последствий Росфинмониторинг включил Павла Дурова в список экстремистов и террористов, как следует из информации на официальном сайте ведомства, пишет РИА Новости.
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