Сомнолог Мелёхин: ночные смены могут повышать риск заболеваний

Сомнолог, кандидат психологических наук, доцент, профессор Российской академии естествознания, почётный доктор наук, клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелёхин рассказал о рисках длительной работы в ночные смены.
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