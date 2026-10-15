Что именно предлагает изменить офис военного омбудсмена в правилах отсрочки для семей с инвалидностью? Кого коснутся новые ограничения для родителей детей с инвалидностью? Обязан ли будет супруг с инвалидностью подтверждать постоянный уход? И какие действия нужно предпринять военнообязанным уже сейчас? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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