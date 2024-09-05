Бесит, когда утро настало раньше, чем ты выспался.😤😤😤 Ну что сказать о ЧЕТВЕРГЕ? Завтра Пятница!!!, друзья.
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Бесит, когда утро настало раньше, чем ты выспался.😤😤😤 Ну что сказать о ЧЕТВЕРГЕ? Завтра Пятница!!!, друзья.