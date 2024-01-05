Директор Московского зоопарка поддержала решение Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы

Москвичи оставляют подписи в поддержку Владимира Путина Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила журналистам Агентства городских новостей «Москва», что она поддержала решение действующего президента Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.