В Казани стартовал конкурс «Заботливая мама»

В Казани стартовала заявочная кампания конкурса «Заботливая мама». Участникам предстоит предложить оригинальные идеи по применению световозвращающих элементов на детской одежде, колясках, рюкзаках, велосипедах и других предметах.
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