Это все из-за инфляции. ЦБ просят провести в России новую денежную реформу

Для россиян необходимы новые наличные средства, обеспечить которые должен Банк России. Об этом заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев, сообщает PRIMPRESS.
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