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Контрольные матчи. «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Адмирал» в гостях у минского «Динамо»

Контрольные матчи Локомотив — Северсталь – 13:00 Динамо Минск – Адмирал – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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