Жители Суздальского района добились отказа в строительстве агрокомплекса рядом с жилыми домами

В деревне Зелени собирались построить ферму по откорму крупного рогатого скота.Власти Суздальского района отказали предпринимателям в смене назначения земель, на которых планировалось построить агрокомплекс.
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