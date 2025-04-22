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Мосбиржа: Стоит ли инвестировать в акции финансового гиганта в 2025 году?

Мосбиржа: Стоит ли инвестировать в акции финансового гиганта в 2025 году?

﻿﻿Всем привет! Сегодня я проведу фундаментальный анализ компании «Московская биржа». представлять Московская биржа (MOEX) является ключевым игроком на финансовых рынках России, и ее акции традиционно привлекают внимание частных инвесторов и институциональных фондов.

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