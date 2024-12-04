Марченко о КХЛ: «Восток больше старается хитрить, а Запад более четкий, заточенный на физике. Разделение на сильные и слабые ушло – раньше было больше проходных матчей»

– Если смотреть турнирную таблицу, то у команд Западной конференции больше набранных очков. Есть такое чувство, что Запад все-таки сильнее? – В прошлом году я тоже об этом думал, но в прошлом сезоне в полуфиналах играли три команды с Востока.