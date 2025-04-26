В Питере священнослужитель привел двух маленьких дочерей с гниющими пальцами на ногах в клинику. Истощенные дети пожаловались врачу на плохие условия содержания дома Девочки 12 и 13 лет жаловались на вросшие ногти на ногах.
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