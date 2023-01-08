Аргументы недели

98 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Абрамов
    50%. На ка, выкуси!Медведев: програм...
  • Лев Нецветаев
    А почему непременно надо приветствовать нарушение границ НАШЕЙ армией?  С чьего похода всё началось? На Москву или на...Депутат ГД Хамзае...
  • Erl Schweizer
    Хорошее предложение, но вот слова надо, необходимо бессмысленны без конкретики.Путин: экономичес...

Хабиб Нурмагомедов подтвердил информацию о том, что он уходит из индустрии ММА

Хабиб Нурмагомедов подтвердил информацию о том, что он уходит из индустрии ММА

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что уходит из индустрии ММА. Боец сделал репост записи в социальных сетях.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх