Кроссовер Hyundai Santa Fe резко подорожал после смены поколения

Американский офис марки раскрыл полный прайс-лист, и покупателям он вряд ли понравится. Если «четвёртый» Santa Fe можно было приобрести за 30 тысяч долларов, то за новинку придётся выложить минимум 35,3 тысячи долларов: прибавка почти 18 процентов! Топ-версии ещё дороже: раньше самый оснащённый вариант укладывался в 44 тысячи долларов, а теперь пробита отметка 50 тысяч долларов.