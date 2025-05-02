Евросоюз пообещал финансировать сирийские лагеря для исламистов — Spiegel

Содержание под стражей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с их семьями будет финансироваться Евросоюзом, 2 мая сообщает немецкое издание Spiegel.
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