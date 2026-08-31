Мишустин поручил насытить российский рынок доступными отечественными автомобилями

Доступность отечественных автомобилей для широких слоев населения остается одной из приоритетных задач правительства в рамках реализации стратегии развития автопрома.
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