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Газета.ру

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Мишустин поручил насытить российский рынок доступными отечественными автомобилями

Мишустин поручил насытить российский рынок доступными отечественными автомобилями

Доступность отечественных автомобилей для широких слоев населения остается одной из приоритетных задач правительства в рамках реализации стратегии развития автопрома.

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