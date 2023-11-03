АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА

Лена Мисько

Ночью «Флуминенсе» выиграл первый Кубок Либертадорес в 121-летней истории клуба. По уровню этот финал был как матч второй лиги, но по антуражу – будто финал чемпионата мира. Орущий стадион, молитвы, красные карточки, пощёчины, празднование с трибунами, слёзы. В старте у «Флуминенсе» вышло 7 игроков 33 лет и старше. Вратарю Фабио 43 года. Он начал карьеру ещё в 90-х, провёл 0 матчей за сборную и в первый раз выиграл Кубок Либертадорес. Ещё в составе есть головорез Фелипе Мело – ему сейчас 40. В этом сезоне у него классические 12 жёлтых и три красные. Один из голов забил 35-летний нападающий Кано – за весь турнир у него 13 голов в 12 матчах, это вообще главный герой команды. И для Кано это первый трофей за всю жизнь. Марсело – воспитанник «Флуминенсе», именно отсюда он когда-то приехал в «Реал». И только сейчас взял первый титул с родной командой. А лучшим игроком матча стал молодой Андре – не ошибался, съел весь центр и просто выглядел элитно на фоне бардака вокруг. Бразильские авторы пишут, что Андре нужно отдавать лучшего игрока всего турнира. Летом он отказал «Ливерпулю» – только из-за того, что не хотел бросать команду в Кубке Либертадорес. Дело сделано. Зимой Андре поедет в Европу – и скорее всего именно в «Ливерпуль», говорят, Клопп видит в нём основного опорника на много лет