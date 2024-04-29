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Хлусевич о Гениче: «Спорили на спиннинг, он проиграл и уже отдал. Я не помню, что мне нужно было сделать, даже не слушал, знал, что выиграю»

Ранее комментатор Константин Генич в прямом эфире «Матч ТВ» сообщил о споре с защитником «Спартака». Если Хлусевич не забил бы ни одного гола по итогам сезона-2023/2024, то должен был бы записать «кружочек» в своем телеграм-канале с извинениями перед Геничем.

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