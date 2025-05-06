Grand Theft Auto 6 может предложить рекордное количество оружия в истории серии

Grand Theft Auto 6 может предложить рекордное количество оружия в истории серииВторой трейлер GTA 6, представленный Rockstar Games, открыл массу новых деталей о грядущей игре и сразу же вызвал бурное обсуждение среди фанатов.
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