Ирина Шейк высказала все, что она думает о Брэдли Купере

Модель удивила рассказом о характере ее дочки от Брэдли. Ирину Шейк снова засняли у дома Тома Брэди LEGION-MEDIAИрина Шейк говорила не раз, что ее совершенно не волнуют сплетни о ее личной жизни, которые время от времени появляются в СМИ.