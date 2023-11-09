Ирина Шейк высказала все, что она думает о Брэдли Купере

Модель удивила рассказом о характере ее дочки от Брэдли. Ирину Шейк снова засняли у дома Тома Брэди LEGION-MEDIAИрина Шейк говорила не раз, что ее совершенно не волнуют сплетни о ее личной жизни, которые время от времени появляются в СМИ.
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