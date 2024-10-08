Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Харрис отказалась от встречи с Путиным по Украине

Харрис отказалась от встречи с Путиным по Украине

Харрис заявила, что не приемлет двусторонней встречи, в рамках которой Украина не имела бы голоса. Трамп говорил, что для окончания конфликта в 24 часа созвонился бы с Путиным м ЗеленскимКамала Харрис (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters) Вице-президент США и кандидат от демократов на выборах главы государства Камала Харрис заявила о неготовности к встрече с президентом Владимиром Путиным для обсуждения завершения конфликта России и Украины в интервью CBS.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Больше всего лжи слышно перед сексом, выборами и после рыбалки.
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16 час.

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