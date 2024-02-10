Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян под видом налоговиков

В настоящее время фиксируется новый способ мошенничества – злоумышленники, представляясь сотрудниками налоговой службы, пытаются получить от россиян как можно больше информации для использования в корыстных целях, сообщил в интервью агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев .
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