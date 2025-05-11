Две женщины пострадали при атаке дронов ВСУ в Курской области

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Две женщины пострадали в селе Гуево Суджанского района Курской области в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
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