Приложение для электронных водительских прав появилось давно, но оставалась нерешенной проблема фейков

Мобильное приложение «Госуслуги Авто», с помощью которого можно будет предъявлять электронные водительские права, появилось давно, однако в Сети было много фейков, о чем рассказал член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов.
Мобильное приложение «Госуслуги Авто», с помощью которого можно будет предъявлять электронные водительские права, появилось давно, однако в Сети было много фейков, о чем рассказал член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов.
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