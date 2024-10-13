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Телескопы на Земле нашли доказательства существования разумной инопланетной жизни, которые будут опубликованы менее чем через месяц, утверждает режисс...

Телескопы на Земле нашли доказательства существования разумной инопланетной жизни, которые будут опубликованы менее чем через месяц, утверждает режиссер НАСА Саймон Холланд.

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