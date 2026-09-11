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Царьград

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Жестокое предательство: в Троицке пёс гнался за авто, из которого его выкинули

Жестокое предательство: в Троицке пёс гнался за авто, из которого его выкинули

В Троицке на выезде с Городской улицы на Калужское шоссе хозяева выбросили собаку из автомобиля и уехали.

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