В Евросоюзе пришли в растерянность из-за поведения Санду

НЗ

Н З

Почему противная? Она выполняет поставленную задачу. А вот народ ее выбравший… А народ хочет жить лучше. Это факт. Альтернатива этой румынки какая? Пророссийский президент? Не смешите. Что может предложить Россия. Вечное унижение, красные линии? ЧТО? Люди - это ослик идущий за морковкой… Наша морковка не сладкая и гнилая. Неужели это не понятно?