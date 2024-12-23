Политика как он...
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Политика как она есть

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    А чо, кто-то в грузии спрашивал мнение дуды??? В кажой жопе затычка блин)))Дуда поддержал ид...
  • Александр
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    ни чего они свое возьмут (власть)..... только с русского народа.Россия сжалилась ...

В Евросоюзе пришли в растерянность из-за поведения Санду

В Евросоюзе пришли в растерянность из-за поведения Санду

Евросоюз не знает, как утихомирить «эмоционально нестабильного» президента Молдавии Майю Санду после ее совещания с правительством страны по вопросам энергетической безопасности республики, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

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Комментарии
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НЗ
Н З
Почему противная? Она выполняет поставленную задачу. А вот народ ее выбравший… А народ хочет жить лучше. Это факт. Альтернатива этой румынки какая? Пророссийский президент? Не смешите. Что может предложить Россия. Вечное унижение, красные линии? ЧТО? Люди - это ослик идущий за морковкой… Наша морковка не сладкая и гнилая. Неужели это не понятно?
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Санду в лучшем случае вынесут на лопате, в худшем на вилах!
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11 час.
Серж Южанин
Одно слова - &quot;мандА&quot; !
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10 час.

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