ФСБ задержала борцов с коррупцией за аферу на 15 000 000 рублей

ФСБ уличила руководство «Комитета по борьбе с коррупцией» в мошенничестве В Ростовской области сотрудники ФСБ с поличным задержали руководство межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией» по подозрению в афере на 15 миллионов рублей.
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