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Почему российский e-commerce в 2025 году перестал расти вширь и начал борьбу за частоту покупок

Почему российский e-commerce в 2025 году перестал расти вширь и начал борьбу за частоту покупок

Когда я смотрю на итоги 2025 года, первое, что бросается в глаза, — это даже не цифры, а то, как изменился сам характер рынка.

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