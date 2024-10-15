Дмитрий Орлов признался, что нищий

В прошлом году актер Дмитрий Орлов сделал заявление о завершении своей карьеры в актерстве. Он стал проводить тренинги по личностному росту, однако это новое занятие пока не приносит ему достаточного дохода.
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