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Соратник Мадуро признал вину в отмывании денег в США

Соратник Мадуро признал вину в отмывании денег в США

www.globallookpress.com/Jesus Vargas Минюст США 16 сентября сообщил, что занимавший пост министра промышленности в правительстве Николаса Мадуро Алекс Сааб признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег на территории Соединенных Штатов.

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