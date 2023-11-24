250 величайших гитаристов всех времен - 3

Большой, долгий марафон гитаристов которые использовали все дары, данные им Богом, в великолепных песнях и альбомах, меняющих правила игры продолжается , начало, выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , 230 Gustavo Cerati Возможно, из-за того, что он в одиночку преобразил звучание латиноамериканского рока величием своих песен, легко забыть, каким выдающимся гитаристом был Густаво Черати (Gustavo Cerati).