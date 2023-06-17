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«Торино» попробует возобновить переговоры по выкупу Миранчука

«Торино» попробует возобновить переговоры по выкупу Миранчука

Руководство «Торино» надеется заполучить Алексея Миранчука и полностью выкупить его контракт. Боссы «Торино» по-прежнему планируют полноценный трансфер Алексея Миранчука, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джанлука ди Марцио.

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