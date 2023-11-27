Гастроэнтеролог разрушила главный миф о разгрузочных днях

Екатерина Кашух сообщила "Газете.Ru", что отказ от некоторых продуктов не выводит шлакиВрач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что разгрузочные дни подразумевают не полный отказ от еды, а исключение из рациона некоторых продуктов.