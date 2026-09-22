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Татар-информ

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Олег Коробченко: Татарстан – один из центров автомобилестроения России

Олег Коробченко: Татарстан – один из центров автомобилестроения России

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Татарстан является одним из центров автомобилестроения России.

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